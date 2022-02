x x

SARONNO / UBOLDO / COGLIATE / LOMAZZO – A Saronno oggi alle 10 caduta accidentale di una passante davanti all’ospedale di piazza Borella: è stata soccorsa una pensionata di 79 anni, non è grave.

Oggi alle 8.25 incidente stradale a Uboldo dove un motociclista è caduto dal proprio mezzo, riportando lesioni comunque non gravi. E’ successo in via 4 novembre, l’arteria che attraversa Uboldo: il diretto interessato è stato soccorso da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Uboldo, ed è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Saronno per essere medicato.

Incidente stradale di prima mattina oggi anche a Cogliate; alle 6.30 intervento della ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno per soccorrere un quarantenne, rimasto contuso.

Oggi alle 18.30 tamponamento fra due automezzi in via Monte Bisbino a Lomazzo, sul posto i carabinieri della Compagnia di Cantù ed una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo.

(foto archivio)

22022022