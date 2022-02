x x

SARONNO – Resterà aperto due volte alla settimana all’Informagiovani, fino alla metà di marzo, lo sportello di assistenza alla compilazione della Dote Sport regionale.

L’Amministrazione comunale intende offrire un servizio alle famiglie che hanno i requisiti per richiedere il contributo che Regione Lombardia mette a disposizione per i ragazzi dai 6 ai 17 anni che praticano un’attività sportiva.

La Dote Sport può essere richiesta sino al 15 marzo prossimo, quindi, sino ad allora, ogni martedì (dalle 10 alle 12) e ogni giovedì (dalle 16 alle 18) all’Informagiovani in biblioteca comunale sarà attivo uno sportello di assistenza alla compilazione.

E’ necessario l’appuntamento: 02.96704015 ([email protected]).

