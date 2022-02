x x

SARONNO – “Pochi giorni fa, il 18 febbraio, si è tenuta la prima riunione del tavolo di lavoro per la progettazione della prima Casa della comunità che il piano di Regione Lombardia prevede per Saronno”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla prima Casa della comunità saronnese.



All’incontro, in videoconferenza, hanno partecipato il Sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, il Direttore socio-sanitario della AsstValle Olona, Marino dell’Acqua con alcuni suoi collaboratori, il Direttore della Cooperativa Medici Insubria, Emanuele Monti, e la Presidente della Commissione Sanità del Consiglio comunale, Valeria Valioni.

La riunione, immediatamente operativa, ha permesso di confermare l’apertura della Casa della Comunità di Saronno entro la fine del 2022. Sarà di tipo “hub”, collocata presso l’attuale sede Asst di via Fiume e coinvolgerà il territorio distrettuale comprendendo i Comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Gerenzano, Uboldo, Origgio e Cislago.

Si è inoltre deciso di sottoporre un questionario ai medici di base del distretto saronnese per raccogliere le esigenze più urgenti del territorio in modo da stabilire una priorità nell’attivazione dei servizi.



Sarà fondamentale progettare la futura struttura sanitaria coinvolgendo tutti gli stakeholder (medici di medicina generale, infermieri, Amministrazioni comunali, ASST, associazioni del Terzo Settore, …) con l’obiettivo di raccogliere le esigenze del territorio e definire percorsi funzionali all’assistenza e cura dei cittadini.

“E’ stato un inizio positivo – afferma il sindaco di Saronno Augusto Airoldi – per un percorso, certo sfidante, che dovrà portare a Saronno un punto di riferimento per una nuova sanità territoriale, sia per i nostri cittadini che per quelli di altri importanti Comuni del territorio largo e inclusivo del Saronnese. E’ stato importante condividere un metodo che punta a programmare la priorità di attivazione dei servizi sulla base dell’ascolto preventivo di tutti gli stakeholder della sanità del territorio, terzo settore e cittadini compresi. In questo modo i servizi della Casa di Comunità saranno sintonizzati sui bisogni dei cittadini. Una novità, questa, che ci dimostra quanto ci ha insegnato il metodo con cui abbiamo affrontato l’emergenza pandemica”.

Non appena sarà possibile disporre di dati sufficienti a meglio descrivere il percorso, saranno attivati momenti pubblici di informazione e partecipazione e saranno utilizzati tutti gli strumenti di comunicazione dei protagonisti istituzionali di questo percorso per allargare la condivisione delle priorità e il racconto dei servizi.

(foto: la sede del distretto di via Fiume dove sarà aperta la prima casa di comunità)

