SARONNO – La Pastorale Migranti della Zona IV, insieme alle famiglie di diversa nazionalità che hanno dato vita negli anni scorsi all’Associazione Seminando Terre Emerse, propongono un ciclo di tre incontri sulla piattaforma YouTube 4PdP – Saronno, nel contesto di un percorso di pace che la rete 4Passi di Pace promuove da tempo per informare il territorio ed educare alla pace.

Mèta di questo percorso sarà la piantumazione di alcuni ulivi nel Giardino della Pace in via di realizzazione sulla Collina di Lovere (Bg), affidata all’Associazione Terre Emerse, oppure l’adesione alle Borse di Studio “Mons. Citterio”, da anni create nella Zona IV per promuovere la pace attraverso l’educazione.

Il programma delle serate

Ecco il programma delle conferenze (durata 45 minuti, regia de «Il Sandalo» di Saronno)

25 febbraio, ore 21: «Guerre occulte – guerre dimenticate» (Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire).

Conflitti in atto e attacchi ai diritti umani in Asia, Africa, America ed Europa: possibili cause e situazione attuale.

Il relatore risponderà a domande inviate con messaggi su YouTube, sono previste due brevi testimonianze in diretta

28 febbraio, ore 21: «Il diritto di Asilo» (Paolo Bonetti, docente di Diritto costituzionale; specializzato in diritto degli stranieri).

Lo status di rifugiato: descrizione di una speciale tipologia migratoria; vicende umane di chi richiede protezione. Ricadute pratiche nel rapporto con volontari e operatori.

Cenni alla situazione attuale dell’Italia al centro degli sbarchi nel Mediterraneo: ragioni storiche e geografiche da non dimenticare.

Breve descrizione del procedimento di richiesta di domanda di asilo.

Spunti conclusivi per rimanere in ascolto: anche Mosè e Gesù vissero l’esperienza della migrazione forzata: mantenere al centro sempre e solo la cura della persona.

Con possibilità di interventi attraverso YouTube.

4 marzo, ore 21: «I mercanti di armi e i conflitti in atto» (Antonio Barberini, Centro culturale Filippo Buonarroti Milano).

Informazione e dati di un mercato tra i più diffusi nel mondo (con particolare riferimento al commercio dell’Europa e dell’Italia).

Conseguenze causate dalla produzione e dal commercio delle armi nel mancato sviluppo dei popoli.

Rapporti di potenza nella politica di armamento/controllo di energie e zone di influenza.

Legami tra produzione di armi e finanza mondiale.

Educare alla Pace vuole dire conoscere i meccanismi di un’economia ingiusta che genera conflitti.

L’appuntamento conclusivo avrà luogo sabato 2 aprile nel nascente Giardino della Pace sulla collina di Lovere, per la piantumazione degli ulivi come seme di pace nelle azioni di persone singole o di associazioni.

