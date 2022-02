Ceriano Laghetto si prende cura dei gatti con l’associazione “Noi con gli animali”

CERIANO LAGHETTO – “Ci sono persone che dedicano la loro vita agli animali: i volontari, gli angeli dei baffi, li chiamo io – spiega Antonella Imperato, assessore comunale alla protezione animali – Fra questi angeli ci sono i gattari, volontari specializzati, appunto, nella cura quotidiana delle colonie feline”.

Justyna ed Ivo sono due volontari dell’associazione “Noi per gli Animali Odv” di Lentate, che è molto presente sul territorio di Ceriano Laghetto per la cura dei gatti. L’associazione ha intrapreso campagne di sterilizzazione, ma non solo: ha accolto, curato e fatto adottare molti gattini da situazioni di maltrattamento e pericolo. Per maggiori informazioni e per adottare uno dei bellissimi mici, visitate il sito dell’associazione: https://noiperglianimalionlus.com.

Justyna ed Ivo si occupano da anni di una delle colonie feline sul territorio cerianese, insieme all’energico signor Angelo, 92 anni e tanto amore per i gatti. “E’ nata inoltre una bella amicizia fra i volontari ed Angelo – conclude l’assessore Imperato – Quando vado a trovarli in colonia, di gatti nemmeno l’ombra, perché non abituati alla mia presenza, ma di umanità, amicizia e allegria in quantità. Mentre aprono scatolette e puliscono le ciotole, Ivo e Angelo si prendono in giro e Justyna nel mezzo a riappacificarli. Sempre scherzosamente, ovvio. Io porto via sempre nozioni di storia italiana e cerianese; una curiosità dell’ultimo incontro: Angelo ha recitato la poesia “Il Sabato del Villaggio” di Leopardi, imparata da bambino, a scuola. Vediamo un po’, quanti di voi ne sono ancora capaci? Non sbirciate sui libri, non vale!”

23022022