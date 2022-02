x x

SARONNO – Si terrà stasera alle 20,30 all’auditorium Aldo Moro (in viale Santuario 2) l’incontro organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Officina Vivaio dal titolo “Le forme della convivenza – Ridisegnare la città tra storia e futuro”. Protagonista della serata l’architetto, urbanista e poeta Giancarlo Consonni introdotto da Laura Succi assessore alla Cultura e Marketing territorale della città di Saronno.

Giancarlo Consonni è nato a Merate, in Brianza, nel 1943. È professore emerito di Urbanistica al Politecnico di Milano. Ha pubblicato raccolte di poesie sia nel dialetto di Verderio (LC) – Lumbardia (i Dispari 1983), Viridarium (Scheiwiller 1987) e Vûs (Einaudi 1997) – sia in italiano: In breve volo (Scheiwiller 1994), Luì (Einaudi 2003), Filovia (Einaudi 2016) e, con lo pseudonimo di Jean-Charles d’Avec Sommeil, Oblò (LietoColle 2009). Da ultimo la raccolta Pinoli (Einaudi 2021). Sulle origini della sua poesia ha scritto Da grande voglio fare il poeta (La Vita Felice 2013).

