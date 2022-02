x x

SARONNO – La notizia del giorno è stato sicuramente l’intervento del sindaco Augusto Airoldi che ha fatto il punto sulla futura Casa di Comunità che dovrebbe arrivare a Saronno entro fino 2022.

Cislago, incidente in autostrada Pedemontana tra un camion e un’ambulanza.

Si trova nel carcere di Busto Arsizio il saronnese sorpreso con pc e tablet pieni di immagini e video pedopornografici.

Bilancio non ancora approvato, l’Amministrazione non pagherà gli straordinari 2021 ai dipendenti.

La sicurezza e in particolare quella del polo scolastico resta al centro dell’attenzione della politica cittadina con gli interventi di Azione e della Lega.

Obiettivo Saronno dà voce ai commercianti con le preoccupazioni sui dehors

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on” Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn