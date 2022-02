x x

LOMAZZO / LIMBIATE – Due incidenti oggi sulle strade locali. Nella serata odierna, mercoledì, intervento dei mezzi di soccorso in piazza 5 giornate a Limbiate, per un ciclista investito: sul posto l’auto-infermieristica, una ambulanza della Croce d’argento ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio. Il ciclista, un ragazzo di 33 anni, si è comunque ben presto ripreso; è stato comunque trasportato per accertamenti all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere visitato e medicato. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro ed accertare le eventuali responsabilità.

A Lomazzo questo mattina uno scontro fra una utilitaria ed un camion: è successo alle 9.40 in via Trento. Una ragazza di 20 anni ed un uomo di 56 anni hanno avuto bisogno di cure mediche, sono stati soccorso dall’ambulanza e dalla polizia locale.

