SARONNO – Sono stati anche i video delle telecamere della sorveglianza cittadina ad incastrare i 6 giovani responsabili della rapina avvenuto nell’ottobre scorso in corso Italia di Saronno. Le indagini dei carabinieri del maggiore Fortunato Suriano hanno dunque chiarito i contorni di quel episodio, avvenuto proprio nel centro cittadino.

A finire nei guai sei minori, di cui due non imputabili poiché di età inferiore ai 14 anni, sono stati segnalati dai carabinieri di Saronno alla Procura Minorile di Milano che per tre di loro ha disposto la misura cautelare della permanenza domiciliare con il divieto di comunicazione con l’esterno.

