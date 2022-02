x x

SARONNO – “Ci segnalano che questa mattina a Saronno, soprattutto in zona scuole, sono comparsi questi manifesti ministeriali che hanno molto incuriosito studenti e passanti”.

Così il Collettivo Adespota descrive l’ultima azione di protesta in città. In sostanza nella giornata di ieri sono comparsi dei manifesti, lungo via Varese nella zona che porta al polo scolastico, realizzati come se fossero circolari del Ministero dell’Istruzione. Sono stati realizzati con tanto di logo e di firma del ministro Patrizio Bianchi.

“Il ministero dell’Istruzione dispone che il peso dei due anni di pandemia ricada in particolare sul mondo della scuola che ha dimostrato di saper subire in silenzio senza reagire. In particolare dispone – che nessun finanziamento arrivi a supporto dell’edilizia scolastica – che i dati sensibili di milioni di docenti e studenti siano esclusivo appannaggio di Google o Microsoft (o comunque una qualche multinazionale che genera profitta con i dati, le cosiddette Big Data)- che dopo due anni di terrorismo psicologico gli studenti e i docenti si contagino a vicenda, e contagino anche relativi parenti, affetti e congiunti – che i non vaccinati (poco importa se abbiano 12 anni o ne abbiano 71) siano individuati e siano costretti a frequentare la scuola con grembiule rosso, in modo tale da poterli facilmente individuare e rinchiudere negli appositi spazi (sgabuzzini e/o ripostigli) in caso di contagi all’interno della classe – i vaccinati possono altresì frequentare senza preoccuparsi della pandemia provocata da chi decide di non vaccinarsi”.

“Cari lavoratori (dipendenti o studenti) – conclude il manifesto che porta la finta firma del ministero Patrizio Bianchi – la vostra dedizione alla causa di Stato è encomiabile, mi ha ricordato per certi versi l’amore che un puledro dimostra al proprio padrone cavalcando fino allo stremo delle proprie forze senza nemmeno bisogno che costui usi eccessivamente le redini o il morso. Continuate così, a produrre pensiero acritico e capacità di subire in silenzio, quella che – se i miei collaboratori mi han detto bene – voi chiamate resilienza. Istituiremo proprio da quest’anno la giornata nazionale della resilienza studentesca, sarà il 21 gennaio, per ricordare il primo dei futuri martiri dell’alternanza scuola-lavoro. Lavorare chini al bene della nazione e della produzione”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on” Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn