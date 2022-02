Addio all’imprenditore saronnese Sergio Gandola

SARONNO – Si è spento stamattina dopo aver lottato con la malattia Sergio Gandola saronnese classe 1940 noto per la sua attività di imprenditore.

Nel 1978 con un’intuizione vincente aveva creato il Gruppo Informatico Siges, che ora ha sede nell’ex Lesa, ideando un prodotto ad hoc che aiutasse gli albergatori nel loro lavoro quotidiano. Da allora l’evoluzione del software è stata inarrestabile con lo sviluppo di moduli specifici per andare a soddisfare diversi settori merceologicio di servizi. Il Gruppo, infatti, opera nel campo della progettazione, realizzazione e manutenzione del software (applicativo e di sistema) e nel campo dei servizi tecnologici e delle telecomunicazioni e di alta specializzazione nei settori di competenza. Attualmente Gandola guidava l’azienda, che conta oltre 100 dipendenti, coi figli Luca e Marco.

Il funerale dell’82enne sarà celebrato lunedì 28 febbraio alle 10 alla Sacra famiglia, la parrocchia del Prealpi mentre la camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Miazzolo in via Manzoni. Sarà aperta fino al 26 febbraio dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”. Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn