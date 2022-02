x x

CISLAGO – Il sindaco Stefano Calegari respinge le accuse del gruppo Cartabia Sindaco: ”Non ho offeso nessuno, chiunque può riascoltare la registrazione del consiglio comunale, essendo pubblicata sul sito, facendosene una propria ragione”.

E sui toni sottolinea: “A una strumentalizzazione su questi temi non si poteva essere troppo morbidi. Purtroppo la lista Cartabia Sindaco non ha voluto modificare la mozione come ho proposto”

Pertanto il sindaco Calegari non considera offensive le parole che ha rivolto alla consigliera di minoranza Marisa Rimoldi, specificando come fosse “una richiesta di chiarimento sulla motivazione per cui una mozione sulle Foibe è stata presentata durante la Giornata della Memoria”.

Inoltre la sua controproposta di intitolare un luogo pubblico al “Giorno della Memoria e del Ricordo”, commemorando le vittime di entrambe le tragedie, non ha trovato il favore del gruppo Cartabia Sindaco.

(foto: Il sindaco Stefano Calegari)

