VARESE – Nelle ultime 24 ore si registrano 524 nuovi positivi nel Varesotto, +433 nella Brianza, +268 nel Comasco.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.637 di cui 685 a Milano città;

Bergamo: 364;

Brescia: 660;

Como: 268;

Cremona: 261;

Lecco: 158;

Lodi: 93;

Mantova: 272;

Monza e Brianza: 433;

Pavia: 295;

Sondrio: 65;

Varese: 524

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-20) e nei reparti (-5). A fronte di 76.469 tamponi effettuati, sono 5.239 i nuovi positivi (6,8%; ieri era al 7,5%).

