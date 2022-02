x x

LOMAZZO – Spettacolo con Mago Albicocco dedicato ai bambini e alle famiglie: l’appuntamento è previsto sabato 26 febbraio dalle 15 alle 16 nel cortile della Sala Garibaldi di piazza IV novembre a Lomazzo. In programma, con la “regia” dell’Amministrazione civica lomazzese, una merenda per i bambini con le chiacchiere degli Alpini. Partecipazione gratuita.

Registrazione obbligatoria fino ad esaurimento posti:

https://bit.ly/carnevaleLom2022

Iniziano dunque ad entrare ne vivo gli appuntamento del carnevale 2022, seguiranno iniziative anche in altri centri della zona.

(foto archivio: sfilata di carri allegorici negli anni scorsi, per il carnevale, sempre nella zona. Dopo lo stop nelle fase più acute dell’emergenza per il coronavirus, le iniziative stanno ripartendo)

24022022