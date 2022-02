x x

SARONNO – Un accorato appello per la pace e un altrettanto forte no alla guerra è quello che arriva dall’associazione Quattro passi di pace che oggi pomeriggio alle 17,30 sarà nel cuore di Saronno, in piazza Libertà con un messaggio sull’invasione dell’Ucraina.

L’iniziativa è nata dalla volontà di far sentire il proprio impegno per la pace. L’invito a tutti è quello di trovarsi in piazza Libertà con una bandiera della pace per un flash mob. Semplice la motivazione che accompagna l’invito ad essere presenti “contro il ricorso alle armi, occorre ridare autorità all’Onu. No alla guerra”.

