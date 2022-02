x x

SARONNO – E’ previsto per domani alle 18 in piazza San Francesco il presidio contro gli armamenti legato all’invasione in corso in Ucraina. La manifestazione è stata lanciata sui social dal Collettivo Adespota.

“La guerra – si legge nella nota che accompagna la locandina – appena scoppiata tra Russia e Ucraina ci riguarda da vicino. Non tanto perché accade in Europa – infatti le guerre hanno imperversato in lungo e in largo nel mondo senza che in occidente si organizzasse una opposizione degna di questo nome – quanto perché il nostro territorio è invaso di fabbriche di armi. Dire NO ALLA GUERRA, significa dire no agli armamenti, a partire da quelli che vengono prodotti letteralmente dietro casa nostra.Contro le guerre tra Stati che seminano morte e distruzione sulla popolazione”.

Con queste motivazione gli attivisti scenderanno in piazza domani venerdì 25 febbraio alle 18 in piazza San Francesco.

Oggi si è tenuto un primo flash mob per la pace in piazza Libertà organizzato da Rescue e da Quattro passi per la pace.

24022022

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn