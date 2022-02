x x

SARONNO – E’ stata un successo la manifestazione organizzata da Quattro Passi di pace e Rescue in piazza Libertà contro l’invasione in corso in Ucraina. Un’iniziativa nata in modo estemporaneo questa mattina appena sono state diffuse le notizie dell’invasione russa.

In piazza alle 17,30 si sono trovati molti attivisti saronnesi, esponenti della società civile ma anche semplici cittadini. Diverse le bandiere colorate e sono rispuntati i nastri colorati che quest’estate hanno accompagnato le manifestazioni a favore delle donne afghane.

Non a caso anche stasera è stato organizzato un girotondo che ha riunito tutti i presenti complessivamente una cinquantina di persone.

