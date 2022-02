x x

SARONNO – La notizia più lettera ieri è stata quella dell’operazione dei carabinieri che hanno identificato i 6 minorenni che nell’ottobre scorso in centro avevano rapinato e aggredito dei coetanei.

E’ stata invece la polizia locale a sequestrare due chili di marijuana al Matteotti.

Falsi manifesti del Miur affissi negli spazi pubblicitari intorno alle scuole. L’ultima azione anarchica per sensibilizzare sui problemi del post pandemia e l’alternanza scuola lavoro.

Intenso e difficile l’ultimo saluto a Paolo Franchi che ha riunito centinaia di persone ieri in Santuario.

Open Fiber spiega i 5 milioni di investimenti pronti per Saronno ma che restano in stand by come tutti i suoi cantieri per la fibra in città.

Incidente sul lavoro a Lazzate, un 54enne cade in un capannone.

Ragazzini appiccano un incidio nel parco dell’ex Seminario.

