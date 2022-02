x x

LIMBIATE – “Terza età: invecchiamento sano e patologico” è il tema del terzo ed ultimo incontro con le dottoresse del team “E tu, come stai?”. L’iniziativa è in programma oggi, giovedì 24 febbraio.

L’appuntamento in diretta streaming per tutti, sui social e sito

La serata approfondirà il tema del passaggio alla terza età e l’accettazione dei cambiamenti del proprio corpo attraverso consigli ed analisi utili per ogni età. La diretta sarà trasmessa sul sito, Facebook e Youtube del Comune di Limbiate, con accesso gratuito per tutti gli interessati. Il tutto in streaming ed a partire dalle 21.

(foto archivio: una immagine del palazzo municipale di Limbiate)

24022022