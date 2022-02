x x

SARONNO – Pax Christi promuove un’iniziativa, che avrà luogo il primo di marzo, con la quale ricorda la presenza di un muro che divide Israele dalla Palestina. Si tratta di una proposta che coinvolge i bambini.

Da diciotto anni (2004-2022) Cisgiordania e Israele sono separati da una barriera fisica, un muro, e da altrettanti anni, dal primo marzo 2004, viene ricordata con dolore la costruzione della cosiddetta “barriera di separazione israeliana”.

Per ricordare questa situazione e per promuovere una cultura della pace, ai bambini viene proposto di esprimere, con un disegno, sia il bisogno di abbattere le barriere che impediscono alle persone di incontrarsi, di conoscersi e di comunicare, sia il desiderio di costruire contatti, relazioni e, non solo figurativamente, ponti.

I disegni verranno inviati ai bambini di Betlemme e in cambio questi invieranno i loro disegni raffiguranti il muro, la loro casa, la loro scuola e altri spazi che frequentano; tali illustrazioni saranno assegnate a chi parteciperà. Oltre al disegno, arriverà ai partecipanti una video-presentazione da Betlemme.

Per partecipare, inviare il disegno al seguente indirizzo mail: unponteperbetlemme

(foto archivio)

23022022