SARONNO – Un successo per la società saronnese: gli atleti della società si sono piazzati al quarto posto ai Campionati Regionali Master.

Nelle gare svolte tra sabato e domenica 12 e 13 febbraio e il weekend del 19 e 20 febbraio a Lodi, gli atleti di Rari Nantes hanno dato il meglio di sé, portando a casa ottimi risultati da quarto posto nella competizione a livello regionale.

Eccellente, invece, il risultato di Velleda Cernich, campionessa regionale master 80, che nella gara del 20 febbraio dei 200 metri rana ha conquistato il podio, firmando il record italiano nella competizione con un tempo di 4.31.76.

