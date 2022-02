Sicurezza, Ceriani (FdI): “Non si può declassare bullismo e aggressioni a effetti della pandemia”

SARONNO – “Una riflessione sui recenti fatti di cronaca e sulle iniziative prese, seppur in ritardo, per contenerli”.

E’ quella che condivide Marina Ceriani, esponente di Fratelli d’Italia, partendo dagli ultimi fatti di cronaca e dai provvedimenti presi dall’Amministrazione nella speranza di arginare bullismo e aggressioni ai danni degli studenti.

“Già alla fine dello scorso anno scolastico – riassume – si era creato un certo allarme per alcuni episodi verificatisi ai danni degli studenti, poi l’arrivo delle vacanze estive aveva dato una tregua, durante la quale sarebbe stato opportuno pianificare qualche strategia per fermare sul nascere i fenomeni odiosi di bullismo e microcriminalità giovanile, a tutela della numerosissima popolazione studentesca che giornalmente arriva a Saronno e che si concentra in punti facilmente controllabili.

Anche per questo ha stupito e sconcertato la lettura data dal sindaco Augusto Airoldi ad un preciso problema, denunciato dalle stesse giovani vittime. Non solo non ha saputo opportunamente agire a tutela degli studenti, pur avendone autorità e competenza, ma ha declassato il fenomeno a effetto secondario della pandemia.

“Non c’è vaccino contro il bullismo, sindaco! – incalza Ceriani – al contrario ci deve essere realismo e comprensione adulta del fenomeno. Occorre muoversi e mettere in atto soluzioni e risposte, coordinarsi con gli altri attori competenti (scuola e forze dell’ordine) e dare un segnale forte di presenza e presa in carico del problema, ciascuno per le proprie competenze.

Non bastano le iniziative e le giornate di sensibilizzazione verso i problemi dei disagi giovanili se non si affianca la presenza e il sostegno dell’Amministrazione. Avrebbe dovuto comportarsi come un padre di famiglia che, di fronte ad un fatto noto (come era noto e ben descritto dai genitori che avevano lanciato l’allarme in passato) si assume la responsabilità della soluzione. Saronno non è immensa e sono sicuramente noti i personaggi che gravitano nei pressi degli istituti scolastici costituendo un potenziale pericolo. Ci aspettiamo azioni concrete come quelle operate dalle Forze dell’ordine nelle ultime ore, che ridiano alla nostra città la serenità che si merita e con un’amministrazione impegnata al massimo su questo importante aspetto”.

