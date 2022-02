x x

SARONNO/SARONNESE – Un’anteprima del Carnevale targato 2022 a Rovellasca ma anche lo spettacolo al Pasta per i più piccini questa domenica sono le proposte che la nostra redazioni ha selezionato per i nostri fedeli lettori.

Venerdì 25 Febbraio

BOVISIO MASCIAGO – Alle 21, al teatro “La Campanella” di piazza Anselmo IV, va in scena lo spettacolo “Tutto può accadere” con Mario Zucca per la regia di Marina Thovez. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.teatrobovisiomasciago.it.

CESANO MADERNO – Nell’ambito delle celebrazione per la “Giornata internazionale della donna” dell’8 marzo, è allestita una mostra dedicata alle donne italiane di successo nei campi della scienza, dell’imprenditoria, dell’arte e dello spettacolo proposta a cura degli studenti dell’istituto Ettore Majorana nella location dell’auditorium Paolo e Davide Disarò in corso della Libertà. Informazioni e prenotazioni al numero 0362516455.

MILANO – Ha aperto da qualche giorno all’archivio Ferraina di via Scevola 4 la mostra dedicata a Lucio Battisti dal titolo “30 x seimilauno”. Un’esposizione di 30 scatti inediti che immortalano il cantautore durante il programma televisivo Seimilauno registrato al Palasport di Torino nel 1970. Informazioni al numero 3477686415.

Sabato 26 Febbraio

ROVELLASCA – Ritrovo alle 14.30 al “Jungle Park” nel parco Burghé con l’inaugurazione e l’apertura del “Carnevale 2022” con sfilate per le vie del paese e l’arrivo finale all’oratorio di via Monte Grappa 1. Informazioni al sito www.parrocchiadirovellasca.it.

UBOLDO – Alle 15.30, alla casa dei talenti in via per Origgio 1, presentazione del libro “Scritto e firmato da Gianni Rodari” di Clara Mondin. Informazioni al sito internet www.comune.uboldo.va.it.

Domenica 27 Febbraio

ROVELLASCA – Alle 11 cerimonia di inaugurazione del ponte e sottopasso ferroviario “Carugati storica famiglia Manerese” di via XXV Aprile, al termine dell’evento sarà possibile proseguire con un rinfresco nel rispetto delle norme vigenti. Informazioni al numero 0296961859.

SARONNO – Alle 16.30, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15, incontro “Conoscere Saronno tra ottocento e novecento con il professor Sergio Beato, storico dell’arte per approfondire le tipologie architettoniche di Saronno.

SARONNO – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, va in scena lo spettacolo per famiglie “Jack e il fagiolo magico – una storia tra terra e cielo” con Maria Pascale (in foto un momento dello spettacolo). Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.