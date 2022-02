x x

SARONNO – A oggi, 25 febbraio 2022, sono ricoverati negli Ospedali dell’ASST Valle Olona 67 pazienti Covid-19, così suddivisi: 22 a Busto Arsizio, 33 a Gallarate (nessuno dei quali in Terapia intensiva), 12 a Saronno.

In ventilazione assistita non invasiva (casco C-Pap) abbiamo 5 pazienti: 2 a Busto, 3 a Gallarate.

Età media: 74 anni.

Per sintomatologia riconducibile a SARS-CoV-2 al momento nessuna persona è in accertamento nei Pronto soccorso aziendali.

“Anche in questa settimana – spiega il direttore sanitario dell’Asst Valle Olona, Claudio Arici – prosegue la progressiva riduzione dei degenti per patologia Covid. E’ un dato certamente positivo, ma siamo ancora lontani dai numeri riscontrati la scorsa estate, quando si era arrivati ad avere circa una decina di pazienti ricoverati. L’ottimismo è giustificato, ma con una giusta moderazione e con la speranza che questa moderazione si accompagni ai comportamenti responsabili da parte di tutti noi. Va meglio, ma non ne siamo ancora fuori”.

