ORIGGIO – Il sistema di videosorveglianza sul territorio origgese continua ad ampliarsi: nuove telecamere verranno distribuite nel comparto di via Ai Ronchi.

Si tratta di un’estensione del sistema di videosorveglianza già installato in alcune zone del paese, utile alla ricostruzione di dinamiche di furti, atti vandalici, situazioni pericolose per la vita cittadina che potrebbero richiedere l’intervento della polizia locale o di monitoraggio del traffico. I nuovi impianti installati copriranno il quartiere su diversi punti, in via Ai Ronchi angolo via Frati Cistercensi e angolo via Ceriani, nel parco e nel parcheggio di via Ceriani, al parco di via Frati Cistercensi, all’incrocio con via Banfi e fra via Verdi e via Udrigium.

25022022

