x x

SOLARO / LIMBIATE – Oggi alle 13.20 in via delle Repubblica a Solaro scontro fra due automobili: un uomo di 53 anni è stato medicato sul posto dall’equipagio di una ambulanza della Croce rossa di Misinto accorsa sul posto assieme alla polizia locale per i rilievi del sinistro, per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e mettere a fuoco la dinamica dei fatti.

Oggi a Limbiate per un incidente stradale avvenuto in via Guerrazzi alle 8.35 sono intervenute due ambulanze, di Misericordia Arese e Croce rossa, e sono state tre le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica; una ragazza di 32 anni, una bimba di 5 anni ed una bimba di 4. Nessuna di loro è apparsa in gravi condizioni e sono state visitate all’ospedale di Garbagnate Milanese. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia della polizia locale limbiatese.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

25022022