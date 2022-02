x x

LIMBIATE – Al teatro di Limbiate torna il teatro per i più piccoli. Si parte il 27 febbraio con “Pippi Calzelunghe”, per la rassegna Kids, ad ingresso gratuito “per trasmettere un messaggio di rilancio del teatro” dicono i responsabili dell’Amministrazione comunale limbiatese.

Appuntamento al 18 marzo invece per la rassegna serale con “Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco”. Il calendario completo degli spettacoli che verranno proposti nel corso dell’anno al teatro cittadino sarà presto disponibile sui canali web del Comune di Limbiate.

Il teatro comunale di Limbiate ha sede in via Valsugana 1.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: una immagine della sala del teatro di Limbiate. La struttura ha sede in via Valsugana 1)

25022022