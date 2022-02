x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale circa i bandi scolastici.

In merito alle notizie apparse in questi giorni su alcuni organi di stampa dalle quali i cittadini potrebbero farsi una errata informazione sull’attività dell’Amministrazione comunale per quanto riguarda la ricerca di finanziamenti per la realizzazione e/o ristrutturazione di nuove scuole e palestre, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

Il Comune di Saronno ha aderito alla manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti Locali – Tipologia 1 – in attuazione della Dgr xi/5685 del 15.12.2021, conseguendo, in base agli esiti dell’istruttoria, la posizione n.1 (Id domanda 3408548) la cui formalizzazione è avvenuta con Decreto di R.L. n. 1071 del 03.02.2022; Con Decreto 2266 del 24.02.2022, in corso di pubblicazione sul BURL, è stato approvato l’elenco del fabbisogno regionale per l’Edilizia scolastica di Regione Lombardia riferito alla sola Tipologia 4. “Realizzazione di palestre o aree sportive ad uso scolastico di cui all’art. 4 del Dm 2 dicembre 2021”. L’intervento relativo alla palestra della scuola Rodari risulta ammissibile ed inserito in posizione 8 su 310 domande presentate; in data 07.02.2022 il Comune di Saronno ha presentato Istanza per l’assegnazione di contributi per l’annualità 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (bando pubblicato con decreto del ministero dell’Interno del 8.01.2022) candidando la nuova scuola Rodari con una richiesta di contributo a fondo perduto di 5 milioni; Il Comune di Saronno intende aderire al bando pubblicato da Regione Lombardia, in scadenza al 15 marzo 2022, denominato “Spazio alla scuola” concorrendo con il progetto della nuova scuola Rodari per il massimale del bando pari ad € 7.000.000

Per quanto concerne i bandi richiamati dalle notizie sopra menzionate, si ritiene opportuno chiarire quanto segue:

Bando Ministeriale “Futura” per nuove scuole (Decreto n. 48048 del 2 dicembre 2021 scaduto l’8.02.2022): non compatibile con l’attuale progetto della nuova scuola Rodari per i motivi seguenti:

a) art. 5 punto 2 lettera d): “Per la costruzione della nuova scuola non sono ammesse a finanziamento: proposte che risultino già finanziate con fondi strutturali, nazionali e regionali, ossia in violazione del c.d. “doppio finanziamento”, ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE)2021/241”. Allo stato attuale infatti il finanziamento di 4 milioni assegnato non risulta formalmente decaduto;

b) art. 2 punto 3: “Il 40% delle risorse di cui al comma 1 è destinata a candidature proposte da parte di enti locali appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno”;

c) art. 2 punto 4: “Il 30% delle risorse su base regionale è destinato in favore di province, città metropolitane, enti di decentramento regionale e regione autonoma della Valle d’Aosta per le scuole del secondo ciclo di istruzione, mentre il 70% è destinato in favore di comuni e/o Unioni di comuni”;

d) art. 9: i criteri di valutazione previsti dal bando assegna punteggi premianti per le seguenti casistiche: punto e) proposta di riduzione della volumetria del nuovo edificio scolastico rispetto a quello/i oggetto di sostituzione edilizia, al fine di ridurre l’impatto ambientale e di razionalizzare la rete scolastica sul territorio – max 10 punti”, soluzione tecnicamente non compatibile con il progetto della nuova scuola Rodari studiato e dimensionato anche nel rispetto delle norme sul distanziamento in regime pandemico.

Bando Ministeriale “Futura” per palestre (Decreto n. 48040 del 2 dicembre 2021 in scadenza il 28.02.2022) NON COMPATIBILE con le situazioni degli istituti Comprensivi Saronnesi (che risultano dotati di palestre agibili) per quanto segue:

a – art. 9 punto 1 lettera a): assenza o presenza di palestra scolastica o aree sportive all’aperto per le istituzioni candidate (max 25 punti);

b – art. 9 punto 1 lettera b): inagibilità totale o parziale della palestra scolastica delle istituzioni scolastiche candidate (max 25 punti).

Bando Ministeriale “Futura” per mense (Decreto n. 48038 del 2 dicembre 2021 in scadenza il 28.02.2022) NON COMPATIBILE con le situazioni degli istituti Comprensivi Saronnesi (che risultano dotati di mensa e con locali agibili) per quanto segue:

a – art. 9 punto 1 lettera) a) assenza o presenza di locali adibiti a mensa scolastica con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche candidate (max 25 punti);

b – art. 9 punto 1 lettera b) “inagibilità totale o parziale dei locali attualmente destinati a mensa scolastica delle istituzioni scolastiche candidate (max 25 punti).

Da ultimo si invitano i cittadini a riscontrare con attenzione le notizie fornite da persone che non ricoprono ruoli nella attuale Amministrazione cittadina attraverso i canali informativi dell’Amministrazione stessa e a valutare l’attendibilità degli organi di informazione che le diffondono senza preventiva, opportuna, verifica.

25022022