x x

CARONNO PERUSELLA – Meglio che niente… devo averla pensata così i ladri che dalla veranda di una casa di Bariola, dove sono entrati scavalcando la recinzione nella notte, hanno preso una motoretta elettrica da bimbino, e da un armadietto hanno preso qualche paio di scarpe ed i biscotti per il cane. Questo il singolare bottino del furto avvenuto dunque nel periferico quartiere caronnese, al confine con Garbagnatre Milanese.

Vicenda che sta facendo discutere anche sui social, “ma a che punto siamo arrivati…” uno dei tanti commenti.

Si cercano ora gli autori del furto, che potrebbero essere gli stessi che ne hanno già compiuti altri sempre nella zona.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

25022022