SARONNO – Ha spiegato di aver litigato con un connazionale ma tra l’agitazione e l’alcol in corpo non è proprio riuscito a dire ai soccorritori e ai carabinieri intervenuti sul posto come si fosse procurato una vistosa ferita sanguinante (inferta verosimilmente con un coltello) alla mano.

Saranno le indagini dei carabinieri, con il supporto delle indagini della videosorveglianza, a chiarire cosa sia successo l’altra notte in piazza Cadorna nei pressi dello scalo ferroviario. Era da poco passata l’una e mezza quando alla centrale operativa Areu è arrivata la chiamata di un automobilista che ha segnalato la presenza di un ferito.

In pochi minuti l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno sul posto con la pattuglia dei carabinieri. Il 32enne, un tunisino irregolare, era a terra con una vistosa ferita alla mano provocata probabilmente da un coltello. L’uomo che aveva evidentemente alzato troppo il gomito era in stato confusionario e faticava a raccontare l’accaduto. Soccorso sul posto è stato portato all’ospedale di Saronno per le cure del caso.

