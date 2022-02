x x

SARONNO – Il Super6, competizione europea che metteva di fronte le sei migliori compagini continentali di baseball e softball, è stato cancellato per l’edizione 2022, ha comunicato Wbsc Europe, la federazione europea del “batti e corri”. Wbsc Europe ha comunicato la cancellazione del Super6 2022 che si sarebbe dovuto tenere in Spagna dal 5 al 10 settembre a causa della rinuncia dei padroni di casa ad organizzare l’evento. Nella prima, ed oggi unica, edizione del Super6 tenutasi nel 2018 a Hoofddorp, Paesi Bassi, la vittoria nel baseball era andata al Regno dei Paesi Bassi, mentre nel softball alla Repubblica Ceca, con l’Italia al secondo posto in entrambe le discipline.

La prossima edizione è programmata per il 2024 e prenderanno parte all’evento le prime sei classificate all’Europeo di Baseball del 2023 e all’Europeo di Softball del 2022.

Nella nazionale italiana di softball militano stabilmente giocatrici dell’Inox Team Saronno e della Rheavendors Caronno Pertusella.

25022022