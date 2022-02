x x

SARONNO – Stroncato dal covid, un anno fa – il 22 febbraio – la scomparsa di Enrico Obletter, l’allenatore più vincente del softball italiano e tecnico delle “azzurre”: da Saronno, dove abitava una parte dell’anno e dove lo conoscevano tutti, il ricordo della formazione locale, l’Inox Team del presidente Massimo Rotondo.

Sei sempre con noi. Un anno fa ci lasciava Enrico Obletter, uno straordinario coach ma soprattutto una straordinaria persona. Ci manchi enormemente. Riposa in pace.

Fra le giocatrici che Obletter aveva portato, in maglia azzurra, ai massimo traguardi anche Fabrizia Marrone del Saronno, che lo ha ricordato in un messaggio su Instagram.

E continuerò ad ascoltarti tutti i giorni. Continuerò perché è l’unico modo per averti affianco. Ti sento, mi sproni ancora quando mi manca quell’un percento per dare il massimo, sei ancora lì quando ho bisogno della chiave per sbloccare le mie paure. Un anno senza nessuna pacca sulla spalla, mi manchi come l’aria. Continuerò ancora e ancora finché mi sarai vicina.

