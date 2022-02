x x

SARONNO – In attesa della ripartenza della seconda fase del campionato di Serie C Gold, che avverrà nella prima settimana di marzo, l’Az Robur Saronno torna in campo. I saronnesi giocheranno nella serata di domani sabato 26 febbraio alle 21 sul campo della Nervianese, partita valida per la Coppa Lombardia. Nonostante non sia una partita di campionato, resta una sfida molto interessante ed entrambe le squadre lotteranno fino alla fine per passare il turno di questa competizione.

Giacomo Rimoldi

