CERIANO LAGHETTO – Domenica l’Amministrazione civica, con le associazioni locali, organizza le celebrazioni per il secondo anniversario della “liberazione” del Bosco della droga, l’area di spaccio di droga attorno alla ferrovia Saronno-Seregno dove un tempo si affollavano pusher e loro clienti.

Domenica 27 febbraio alle 9 il ritrovo in via Milano, di fronte al campo sportivo, ed il via delle operazioni di pulizia del verde, con tutti i cittadini che vorranno partecipare. Alle 11 la celebrazione del 2′ anniversario della liberazione del bosco, nei presso della stazione di Ceriano-Groane ed alle 12 un aperitivo. La cittadinanza, rilevano i responsabili dell’ente locale, “è invitata a partecipare. Interverrà il personale comunale e della protezione civile, e verranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente”.

Al primo anniversario della liberazione del bosco, l’anno scorso, aveva preso parte anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a fare gli onori di casa il sindaco Roberto Crippa con il vicesindaco, Dante Cattaneo.

