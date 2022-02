x x

SARONNO – Saronno (+14) e Limbiate (+16) restano in doppia cifra oggi per quanto concerne i nuovi casi di positività al coronavirus. Dati più bassi nelle altre località della zona.

Questi i casi da inizio pandemia nelle singole località, fra parentesi il dato aggiornato di ieri per un confronto:

Saronno 9.178 (9.164)

Tradate 4.505 (4.498)

Caronno Pertusella 4.859 (4.853)

Cislago 2.858 (2.852)

Venegono Superiore 2.019 (2.018)

Varese 18.740 (18.710)

Busto Arsizio 19.296 (19.264)

Gallarate 12.159 (12.135)

Nel Comasco:

Lomazzo 2.547 (2.543)

Rovello Porro 1.691 (1.689)

Bregnano 1.770 (1.762)

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 9.289 (9.273)

Cesano Maderno 10.219 (10.206)

Misinto 1.433 (1.431)

Lazzate 2.031

Monza 29.238 (29.193)

Desio 10.427 (10.407).

I dati provinciali di oggi, riguardo ai nuovi casi positivi da coronavirus, fanno riferimento ad un +434 casi nel Varesotto, +356 in Brianza e +266 nel meno popoloso Comasco.

Oggi in Lombardia +4.599 nuovi casi di positività al coronavirus, i decessi sono stati +19. In calo i ricoverati, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. In Italia sono stati registrati 38.375 nuovi casi, i decessi sono stati 210.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

