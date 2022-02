x x

SARONNO – Il sindaco Augusto Airoldi getta acqua sul fuoco, nell’intervista a Gianni Branca e Angelo Volpi, sulle polemiche scoppiate nelle ultime settimane sull’arrivo della fibra in città. Dopo la presa di posizione di Open Fiber e la nota congiunta di Tim e del comune il primo cittadino torna a chiarire la situazione.

“Il Comune non ha risposto positivamente alla proposta di intervento di Open Fiber perchè le modalità previste per il ripristino non rispettano il regolamento comunale in merito al ripristino degli scavi. E’ un aspetto importante perchè il modo in cui si ripristina lo scavo serve per proteggere il patrimonio comunale e tutelare la sicurezza dei cittadini”.

Ed entra nello specifico: “Open fiber chiede di utilizzare una modalità di ripristino che non è quella del regolamento saronnese giustificata dal loro piano di business. Ripianerebbero una parte di asflalto inferiore a quella prevista dal nostro regolamento. Abbiamo detto di no: tutti gli operatori che lavorano in città rispettano questo parametro non possiamo fare, anche a salvaguardia dei cittadini, figli e figliastri”.

Ma Airoldi assicura: “Non c’è nessun nessun rischio che i cittadini rimagano senza connessione ultra veloce. Proprio ieri l’Amministrazione in una nota ha presentato il progetto di un operatore che porterà la fibra a 13.500 utenze e che l’ha già portato a 3 mila unità abitative rispettando le norme del regolamento. Non solo ci sono anche operatori che stanno utilizzando scavi già fatti o facendone di nuovi sempre nel rispetto delle regole”.

