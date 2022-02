x x

SARONNO – In via Caduti della Liberazione e in via Manzoni: qui sono state posizionate le prime due telecamere volute dall’Amministrazione per “bloccare” le auto inquinamenti.

Accoltellato davanti la stazione ma è troppo ubriaco per ricordarsi l’accaduto.

Fibra, dopo le polemiche il Comune espone il suo piano con Tim

Saronno, fibra il Comune fa squadra con Tim: “Con Fibercop cablate 3000 unità” Casa della Comunità: il sindaco diserta l’appuntamento con la Società della cura

Continua la mobilitazione saronnese per l’Ucraina: una trentina in presidio con il Collettivo Adesposta

Carnevale: dalla piscina al palaghiaccio magia e show con Harry Potter

Ex Isotta, proprietà pronta ad andare in consiglio comunale ma la Lega…