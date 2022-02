x x

RHO – Le forze speciali dei carabinieri, i Gis, sono arrivate nel tardo pomeriggio odierno a Rho dove dalle 12 un medico si è barricato nel proprio alloggio, a Cascina Mazzina di Mazzo di Rho: sono stati uditi diversi colpi d’arma da fuoco, spariti a più riprese nel corso del pomeriggio, nessuno comunque verso l’esterno dell’abitazione. Tutta la zona è stata circondata dalle forze dell’ordine. Nell’appartamento c’è un medico otorinolaringoiatra, Matteo Bandirali di 42 anni, che possiede – regolarmente detenute – due pistole. Di lui, si sa che abita da solo dopo la separazione dalla moglie.

A mezzogiorno era andato a trovarlo il padre, a sua volta medico, che ha riferito di averlo trovato piuttosto agitato; per causa comunque non chiarite. Circostanza che comunque ha spinto l’anziano poco dopo a tornare sul posto ma il figlio si era già chiuso in casa e da fuori sono stati uditi quattro colpi di rivoltella. E’ stato dato l’allarme: Bandirali è stato contattato poi ha smesso di rispondere.

