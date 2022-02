x x

CERIANO LAGHETTO – Partita a senso unico quella giocata allo Stadio Comunale di Ceriano Laghetto tra la squadra di casa e il Garbagnate. Dopo numerose azioni da goal del Ceriano, la gara si sblocca verso i minuti finali del primo tempo con la rete di Fabio Vismara che porta in vantaggio i padroni di casa con un bellissimo pallonetto da lontano sul quale il portiere ospite non può fare nulla.

Secondo tempo non differente dai primi 45 minuti regolamentari in cui la squadra ospite crea poco e viene sopraffatta dal Ceriano che firma la rete del 2-0 con Marone su assist di Corti. Partita che viene definitivamente chiusa nei minuti finali del secondo tempo con un’altra rete di Marone questa volta su cross di Pascale.

Gara che quindi finisce con una grande vittoria del Ceriano Laghetto per 3-0 con la quale interrompe la fila di cinque vittorie consecutive del Garbagnate. Vittoria importante per la squadra di casa non solo perché grazie ad essa si avvicina al quarto posto in classifica ma anche perché dopo il risultato raggiunto, il bomber della squadra ha promesso alla squadra grandi festeggiamenti.

Aldo Falgares

ASD CERIANO LAGHETTO – OSL CALCIO GARBAGNATE 3-0

ASD CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, D’Errico, Ponzoni, Corti, De boni, Menegon, Vismara, Maringoni, Marone, Ippolito, Hoxha. A disposizione Zucchella, Di Mauro, De Laurentis, Elli, Ferrario, Meroni, Pascale, Porta, Campo. All: Motta.

OSL CALCIO GARBAGNATE: Quadranti, Di Liscia, Giudic, Sanfilippo, Vincentini, Basilico, Ceruti, Clerici, Fiderio, Mignosi, Bailico. A disposizione: De Curtis, Ghirardi, Masserini, Visentin, Salari, Farletti, Simone, Edouou. All: Colino.

Marcatori: Vismara, Marone, Marone