UBOLDO – E’ finita 0-1 il match odierno che vedeva i padroni di casa della Pro Juventute affrontare la Sommese.

La partita vede le due formazioni in una situazione di equilibrio con poche occasioni, da segnalare un colpo di testa di Volpi che, su calcio piazzato, esce di poco sul fondo.

L’ultima emozione del primo tempo è un tiro da fuori di Geron S. che Vitareti riesce a neutralizzare.

Il secondo tempo si rivela una fotocopia del primo: tanto equilibrio e poche occasioni da ambo i lati, da sottolineare anche l’arbitraggio all’inglese del direttore di gara che decide di lasciar correre anche i contatti più duri.

Al 93′ proprio sulle note conclusive del match la Sommese trova il gol del vantaggio e della vittoria riuscendo a sfruttare una palla buttata nella mischia.

Finisce dunque sul risultato di 0-1 la partita, peccato per la Pro Juventute che avrebbe meritato almeno il pareggio per l’equilibrio visto in campo, brava la Sommese a sfruttare una delle poche occasioni del match.

Alessio Cattaneo

PRO JUVENTUTE: Camillo, Lonetto, Volpi (1′ st Pittalis), Morandi, Ceriani, Venegoni, Panaia (26′ st Seccheri), Flores, Geron S., Geron M., Regalati (33′ st Ferrario). All. Colombo.

SOMMESE: Vitareti, D’Arienzo (24′ st Rabaini), Montagnoli, Peroni, Ferrario (27′ st Siracusa), Gennari, Marzetta, Bellin, Giacchino (32′ st Sterlicchio), Zaro, Ianni.