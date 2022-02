x x

Torna alla vittoria l’Ardor Lazzate e lo fa contro un avversario temibile come il Varzi attualmente al quarto posto nel girone A di Eccellenza e in piena corsa per il titolo.

La gara si decide nella ripresa grazie alla rete del solito Berberi al 28′, il bomber gialloblu, sempre più decisivo e trascinatore, si porta a quota 19 marcature stagionali e mantiene vive le speranze playoff dei suoi.

Risultati 23° giornata: Acc. Pavese – Castanese 1-2; Ardor Lazzate – Varzi 1-0; Base Seveso – Sestese 0-0; Rhodense – Vogherese 1-3; Settimo Milnaese – Calvairate 1-2; Varesina – Club Milano 1-1; Vergiatese – Verbano 2-2; Gavirate – Pavia 3-2

Ardor Lazzate – Varzi 1-0

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Lombardi (22’ st Torin), D’Astoli, Peverelli, Cavalcante, Pedrazzini, Baldan, Artaria (36’ st Sala), Ferrari (13’ st Fossati), Berberi, Bertani. A disposizione: Ferloni, Giandinoto, Torin, Ferraro, Moja, Fossati, Martini, Corona, Sala. All.: Mastrolonardo.

VARZI: Murriero, Calloni, Gnaziri, Lopane, Giugno (6’ pt Ruggieri (37’ st Bresciani)), Iervolino, Rebuscini, Monopoli, Mazzocca, Crea (30’ st Grasso), Pizzini. A disposizione: Stropeni, Ruggeri, Ranzetti, Bresciani, Wagner, Scarcella, Grasso, Citterio, Franceschinis. All.: Pagano.

ARBITRO: Dell’Oro di Sondrio (Arshad di Bergamo e D’orto di Busto).

MARCATORI: 28’ st Berberi (A)