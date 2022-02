x x

Successo di misura fondamentale per l’Universal Solaro contro l’attuale terza della classe ossia il Castello Città di Cantù, squadra in forma smagliante con 4 successi nelle ultime 4 uscite e 19 gol realizzati. L’unico gol della gara arriva dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, Livelli dalla trequarti la mette in mezzo e pesca Giglio a centro area che da bomber non sbaglia e devia in rete. La partita si mantiene su alti livelli di intensità ma gli ospiti non riescono a rendersi realmente pericolosi.

Nella ripresa ghiotta occasione per gli ospiti che hanno a disposizione un calcio di rigore, dal dischetto si presenta Pappalardo ma si fa ipnotizzare da Bizzi; la gara termina dunque sul punteggio di 1-0.

Universal Solaro – Castello Città di Cantù 1-0

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Cattafi (25′ st De Carlo), Parisi (44′ st Franzoni), Greco, Leoncini, Baglio, D’Elia (25′ st De Giorgi), Franco, Giglio, Livelli (14′ st Di Patria), Farioli (14′ st Fioroni). A disposizione: Cuzzolin, Franzoni, De Giorgi, Diana, Esopi, De Carlo, Fioroni, Di Patria, Pusceddu. All.: Broccanello.

CASTELLO CITTA’ DI CANTU’: Perniola, Balduzzi, Barlusconi, Sangiorgio, Lozza, Bruschi, Scaccabarozzi (21′ st Valle), Romano, Mauri, Colombo (5′ st Pappalardo), Ajouli (26′ st Galatà). A disposizione: Forestieri, Merlini, Cammarano, Bonella, Borghi, Galatà, Valle, Iannello, Pappalardo. All.: Bertoni.

Marcatori: 8′ pt Giglio 8′ (U)