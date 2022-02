x x

CISLAGO – In tantissimi hanno aderito alla proposta del comune di Cislago in favore della pace in Ucraina, partecipando al corteo per le strade del centro del paese, sventolando bandiere della pace e i colori giallo e blu della bandiera Ucraina.

Al termine i presenti si sono radunati in piazza della chiesa per ascoltare alcuni interventi. Per iniziare Matteo, il sindaco dei ragazzi, ha recitato la poesia di Gianni Rodari “Promemoria”, seguito dal parroco Don Maurizio Restelli che riporta le parole di Papa Francesco, invitando alla preghiera e alla ricerca del dialogo in favore della pace.

Hanno portato la loro testimonianza anche due abitanti di Cislago originarie di Russia e Ucraina, entrambe preoccupate per la situazione di guerra che coinvolge i loro connazionali. “Non ci sono i buoni e i cattivi da una parte o dall’altra – specifica il sindaco di cislago Stefano Calegari – quando c’è la guerra abbiamo perso tutti”.

L’intero consiglio comunale unito condivide il suo intervento attraverso la voce del sindaco Calegari e della consigliera di minoranza Debora Pacchioni, sottolineando come tutte le forze politiche si trovino d’accordo nel ripudiare la guerra e nel perseguire la via della pace e del dialogo.

Infine, in rappresentanza dei giovani cislaghesi parla Valerio Maiocchi, che ricorda la fortuna di noi nati in paesi democratici e benestanti, ricchi di possibilità, e invita a sostenere la via della diplomazia per la risoluzione di un conflitto che rischia di bruciare il futuro dei giovani Russi e Ucraini.

