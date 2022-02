x x

SARONNO – Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di una saronnese rimasta ferita in montagna e aiutata dal soccorso alpino lariano.

E’ rimasto ferito mentre montava il ledwall al teatro Pasta il tecnico della produzione “Finchè social non ci separi”.

Topi d’auto e d’appartamento in azione a Saronno e nel comprensorio.

“Dopo dieci giorni è possibile raccogliere le macerie di cantiere rimaste all’ingresso della città?”: l’appello dei residenti.

Airoldi rassicura i saronnesi: “Non resteremo senza fibra”.

Fibra, Airoldi: “Non c’è nessun rischio che Saronno resti senza connessione ultra veloce” Ieri il taglio del nastro del nuovo sottopasso alla Manera.

