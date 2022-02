x x

LIMBIATE – “Il 24 febbraio 1992 veniva istituita la Protezione civile, trent’anni di impegno e lavoro in prima linea per la prevenzione del territorio e il soccorso dei cittadini, sempre a disposizione nei momenti più difficili. Solo nel 2021 il gruppo volontari Protezione civile di Limbiate ha prestato oltre 5.000 ore di servizio e ha percorso a bordo dei mezzi in dotazione quasi 2.000 chilometri”. A ricordare la ricorrenza e l’impegno sul territorio da parte della Prociv è l’Amministrazione comunale limbiatese.

Proseguono dal Comune: “Instancabile, la squadra ha svolto 227 servizi dedicati interamente all’emergenza Covid garantendo, insieme ad altri volontari, il funzionamento del centro vaccini e del drive tamponi. Un vivo ringraziamento alla Protezione civile e a tutti i suoi volontari”.

(foto: alcuni dei volontari della protezione civile di Limbiate con uno dei mezzi di cui dispongono)

