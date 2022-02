x x

SARONNO – Erano state realizzate nel dicembre scorso ed aveva suscitato molto clamore in città alle prese con una vera e propria impennata di casi ma ora sono un ricordo. Il riferimento va alle scritte no vax realizzate sui muri di corso Italia che negli ultimi giorni sono stati rimossi da una squadra di operai comunali.

E’ stato un lavoro decisamente impegnativo ma alla fine la vernice spray rossa usata per lasciare slogan contro il vaccino e la vaccinazione è stata cancellata. Tanti i saronnesi che si sono fermati a curiosare o per esprimere il proprio apprezzamento per l’intervento. Solo qualche giorno fa Paolo Bocedi, presidente di Sos Italia Libera, associazione nazionale antiracket, aveva stigmatizzato la presenza dei graffiti.

