SARONNO – E’ stato decisamente sfortunato. Gli è caduto il telefonino per strada e si è infilato dentro una delle feritorie di un tombino. Fortunatamente ad aiutare uno sfortunato ragazzo saronnesi ci ha pensato la polizia locale con l’aiuto degli operai di Amsa ed Econord.

E’ quanto successo ieri mattina intorno alle 11 tra via San Giuseppe e via Volonterio. Al ragazzo è caduto lo smartphone in un tombino ed ha chiamato la centrale operativa della polizia locale per chiedere se era possibile recuperarlo.

In pochi minuti da piazza Repubblica è arrivata una pattuglia. Gli agenti hanno chiesto l’aiuto degli operai di Econord ed Amsa che prima cosa si sono adoperati per aprire il tombino. Un agente con una delle pinze raccogli rifiuti di cui sono dotati gli addetti delle raccolta differenziata è riuscito, dopo diversi tentativi, a recuperare il telefono che malgrado la caduta era ancora funzionante e con tutti il suo prezioso contenuti di numeri e informazioni.

Decisamente contento il ragazzo che non ha mancato di ringraziare tutti, a partire dall’agente fino agli addetti Econord e Amsa, dell’aiuto, della disponibilità e anche della pazienza con cui si sono adoperati per lui.

