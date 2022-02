x x

SARONNO – Dal questionario per i medici di base in attesa dell’incontro coi cittadini al coinvolgimento di Medici Insubria sono le ultime novità sulla casa della comunità di Saronno resi noti dal sindaco Augusto Airoldi.

“Settimana scorsa è partito il tavolo di lavoro tra l’Amministrazione, l’Asst Valle Olona (che per la sanità pubblica dovrà gestire la creazione delle case di comunità di Saronno) e la cooperativa Medici Insubria che è quella cooperativa di medici di base che gestisce l’hub vaccinale ex Pizzigoni. Vista l’esperienza molto positiva fatta a Saronno (basti dire che siamo vicini alle 150 mila vaccinazioni) Medici Insubria si è resa disponibile per gestire le case di comunità di Saronno da un punto di vista organizzativo. Asst Valle Olona si è detta interessata e quindi abbiamo fatto un primo incontro da cui sono uscite cose interessanti”.

“Le case della Comunità a Saronno saranno due – ha riassunto il primo cittadino – una in via Fiume che sarà attiva prima della fine dell’anno e la seconda invece verrà attivata più avanti. Sarà realizzata in via Stampa Soncino nella struttura di proprietà dell’Asst Valle Olona che dovrà essere ristrutturata visto che è vuota da diversi anni”.

“Nella Casa di Comunità di via Fiume ci saranno i servizi a contenuto socio sanitario e serviranno Saronno e i comuni del comprensorio. In via Stampa Soncino ci saranno attività di tipo amministrato visto che il bacino sarà di più di 100 mila persone sarà essenziale anche questa parte. Non a caso sarà attivato anche Cot, Centro operativo territoriale, che servirà per mettere in connessone medici del distretto coi servizi sociali.

“Come Amministrazione comunale teniamo a lavorare affinché questi servizi vengano attivati il prima possibile in città – ha concluso il sindaco – ci sarà sicuramente una fase di illustrazione e di coinvolgimento dei cittadini. Una delle prime decisioni è stato quello di distribuire a tutti i medici dei 6 comuni un questionario per sapere da loro quali sono i servizi da attivare prioritariamente perchè più richiesti dai loro pazienti. Appena avremo le risposte le renderemo pubbliche e faremo incontro coinvolgendo i saronnese come percorso di attivazione di questa prima fase”.

