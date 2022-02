x x

SARONNO / UBOLDO / LIMBIATE – Oggi alle 16.30 malore davanti alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna dove è stata soccorsa una ragazza di 18 anni, sul posto l’ambulanza della Croce rossa saronnese e l’automedica, arrivata da Como. Alla fine la diciottenne è stata trasferito all’ospedale comasco Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, non risulta in pericolo di vita.

A Uboldo oggi alle 11.40 in via per Origgio per una caduta dalla motocicletta è rimasta contusa una donna di 50 anni. Soccorsa dalla polizia locale e dell’ambulanza della Croce azzurra, è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di lievi ferite.

La scorsa notte alle 0.30 in via Dante a Limbiate una automobile è uscita di strada. Il conducente è stato soccorso da carabinieri e vigili del fuoco accorsi sul posto. Intervenuti anche l’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno e l’auto-infermieristica. Il giovane non ha comunque riportato gravi conseguenze ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato.

