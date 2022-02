x x

ROVELLO PORRO – “Anche la nostra comunità aderisce a questo appello, aprendo la chiesa parrocchiale alle 6.30, pregando per la pace alla santa messa delle 9 e ritrovandoci alle 20.45 in chiesa per pregare il santo rosario e invocare la materna protezione di Maria, Regina della pace. Invitiamo alla preghiera anche tutte le persone di origine slava che vivono a Rovello Porro”. Così una nota della parrocchia di Rovello Porro, che invita dunque alla preghiera contro la guerra e perchè torni la pace in Ucraina.

E’ una delle iniziative per la pace promosse nella zona della comunità parrocchiali; altre hanno avuto luogo anche nello scorso fine settimana come a Cislago e Saronno, ed a Caronno Pertusella.

